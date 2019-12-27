РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 дек. Отделения многофункционального центра (МФЦ) Балашихи не будут оказывать государственные и муниципальные услуги с 1 по 8 января, 31 декабря будут выдавать только готовые результаты, сообщается на официальном сайте МФЦ Балашихи.

«В связи с новогодними праздниками в режим работы МФЦ внесены изменения. С 1 по 8 января у отделений многофункционального центра Балашихи нерабочие дни. Прием документов у заявителей и выдача результатов государственных и муниципальных услуг осуществляется по 30 декабря», – говорится в сообщении.

31 декабря отделения МФЦ будут работать с 08:00 до 19:00 только на выдачу готовых результатов.

9 января отделения МФЦ будут работать полный рабочий день с 08:00 до 20:00.