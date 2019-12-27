РИАМО - 27 дек. Сотрудники Россельхознадзора в аэропорту Шереметьево на СВХ ООО «Москва-Карго» остановили оформление партии концентрата сывороточного белка массой 8 килограммов, поступившей из Аргентины, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Груз задержали из-за несовпадения даты выдачи ветеринарных сертификатов, оформленных государственной ветеринарной службой Аргентины, на оригинале и в системе предварительных уведомлений ГИС «Аргус».

«Перемещение груза приостановлено до подтверждения факта оформления ветеринарных сертификатов государственной ветеринарной службой Аргентины», - говорится в сообщении.

Было установлено, что в системе ГИС «Аргус» ветеринарные сертификаты Аргентины имеют дату выдачи 8 ноября 2019 года, а оригиналы документов, которые были представлены на пограничный ветеринарный пункт, имеют дату оформления 22 ноября 2019 года.

Также в системе «Аргус» и на оригиналах отличаются подписи врача-сертификатора.