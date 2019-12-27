РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 дек. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска 28 декабря проверят водителей на соблюдение правил перевозки детей в транспортных средствах, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

«Отдел ГИБДД УМВД России по Подольску регулярно проводит профилактические мероприятия, направленные на обеспечение (безопасной - ред.) перевозки детей в автотранспорте. Очередное мероприятие «Детское кресло» проведут 28 декабря», - говорится в сообщении.

Сотрудники проверят, соответствует ли весу и росту ребенка детская удерживающая система, обеспечивая ему безопасное нахождение в автомашине при возможном столкновении. В первую очередь наличие кресла является проявлением любви и заботы о малыше.

Административный штраф по статье 12.23 части 3 КРФобАП за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тысячи рублей.