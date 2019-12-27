РИАМО - 27 дек. В Москве на катке в Новопушкинском сквере 28 декабря состоится спецпоказ мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк 4» в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество», говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Посетители мероприятия встретятся с любимыми персонажами, поучаствуют в конкурсах и получат подарки.

«Двадцать восьмого декабря для гостей катка в Новопушкинском сквере подготовили еще один подарок. Там с 13:30 до 14:30 покажут фрагменты только что вышедшего в прокат мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк 4», - говорится в сообщении.

Во время просмотра гости смогут насладиться озвучкой от любимых российских актеров – Ивана Охлобыстина, Равшаны Курковой, Михаила Боярского и других.

По сюжету, Иван, Василиса, Серый Волк и Царь-батюшка решают принять участие в музыкальном конкурсе, который проходит в Трисемнадцатом царстве. Сделали ставки на то, что лучше всех споет Кот-ученый, который вместе с группой поддержки отправляется в мир шоу-бизнеса, где каждый желает стать победителем и ради этого готов пойти на все.

Дети и взрослые смогут познакомиться вживую с персонажами мультфильма. Аниматоры в ростовых костюмах главных героев поднимут всем настроение и с радостью сфотографируются с юными гостями фестиваля «Путешествие в Рождество».

Пройдет также викторина по мотивам мультфильма. Победителей ждут интересные раскраски и игрушки.