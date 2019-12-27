РИАМО – 27 дек. Алена Косторная на чемпионате России по фигурному катанию установила мировой рекорд в короткой программе, предыдущий рекорд также принадлежал Косторной, сообщает Газета.ru.

«За свой прокат 16-летняя действующая победительница Гран-при набрала 89,96 балла», — говорится в сообщении.

Предыдущий мировой рекорд также установила ученица тренера Этери Тутберидзе: Косторная получила 85,45 балла за прокат в финале Гран-при.

Однако новый рекорд не будет ратифицирован, потому что он установлен на национальных соревнованиях.