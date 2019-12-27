РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 дек. Сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» с 30 декабря по 8 января будут обеспечивать соблюдение правопорядка при проведении массовых мероприятий в городском округе, говорится в сообщении МУ МВД России «Балашихинское».

С 30 декабря по 8 января на территории обслуживания МУ МВД России «Балашихинское» – в городских округах Балашиха и Реутов, в период новогодних и рождественских праздников силами МВД будут организованы досмотровые мероприятия в местах гуляний граждан и на объектах религиозного культа.

«Массовые мероприятия нуждаются в особом и повышенном обеспечении безопасности из-за скопления значительного количества людей на большом пространстве (в закрытом помещении или на улице), что может таить в себе ряд серьезных угроз, представлять определенную опасность для жизни и имущества», - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции попросили жителей с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности.

Зрители и участники массовых мероприятий, не соблюдающие правила поведения, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.