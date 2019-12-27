РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 27 дек. В подмосковном Дзержинском для любителей салютов в новогодние праздники подготовили три площадки для запуска фейерверков, сообщается на сайте администрации городского округа.

«МЧС Подмосковья оборудовало три площадки, где жители Дзержинского могут безопасно и легально запускать петарды. Первая расположена на улице Угрешской, со стороны карьера от дома №20 до дома №26», - говорится в сообщении.

Вторая площадка находится на площади Дмитрия Донского. Третья - у дома №27А на улице Дзержинской, у памятника создателям ракетного щита.

Всего в Московской области к новогодним праздникам оборудовано 282 площадки для запуска салютов.

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