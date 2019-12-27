РИАМО - 27 дек. Новая школа в микрорайоне 5 Шатуры будет построена в четвертом квартале 2020 года, она рассчитана на 1,1 тысячи учеников, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Новое учебное заведение общей площадью порядка 17 тысяч квадратных метров рассчитано на 1,1 тысячи учащихся», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Учебное заведение строят в рамках госпрограммы Московской области «Строительство социальной инфраструктуры». Заказчиком выступает администрация городского округа Шатура, генподрядчиком на объекте является ООО «Спецстройинвест-М».

По словам Гарибяна, сейчас на строящемся объекте рабочие ведут бетонирование колонн первого этажа.

Достроить школу планируют в четвертом квартале следующего года. Следить за ходом работ можно с помощью мобильного сервиса «Подмосковные стройки», который работает на платформе «Добродел».