РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 27 дек. В подмосковных Котельниках для запуска салютов на Новый год организовали три площадки, сообщается на сайте администрации городского округа.

«На территории городского округа Котельники определены три открытые площадки для применения населением пиротехнических изделий 1-3 классов в период проведения новогодних мероприятий», - говорится в сообщении.

В микрорайоне Силикат можно запускать салют на территории площадки, расположенной вблизи магазина «Дикси». В микрорайоне Ковровый – на территории около магазина «Красное и Белое». В микрорайоне Белая Дача запуск разрешен возле ДК «Белая Дача».

Жителям Подмосковья напомнили, что покупать пиротехнику нужно в специальных магазинах. Салюты нельзя запускать, если в опасной зоне от фейерверка находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые постройки, электропровода.