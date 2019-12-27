РИАМО - 27 дек. Благотворительный фонд «Линия сердца» пригласил 600 детей-инвалидов из Московской области на новогодний праздник «Мечты сбываются» в администрацию президента РФ, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

«Двадцать восьмого декабря в большом конференц-зале администрации президента Российской Федерации состоится новогодний праздник «Мечты сбываются», на который приглашены 600 детей-инвалидов из Московской области», - говорится в сообщении.

Начало праздничного мероприятия в 13:00.

В прошлом году в празднике принимали участие свыше 600 детей из Подмосковья, более 200 детей из Москвы и свыше 200 детей из различных регионов России.