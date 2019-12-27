РИАМО - 27 дек. В Музее Москвы 28-29 декабря пройдет Итальянский рождественский фестиваль, который организует Генеральное консульство Италии в столице под патронатом посольства Италии, «Почта России» доставит тематические открытки мероприятия по всему миру, говорится в сообщении пресс-службы АО «Почта России».

«Бесплатно отправить тематические открытки не только по России и в Италию, а в любую точку земного шара можно будет на мобильном пункте «Почты России», - говорится в сообщении.

На фестивале гости смогут поздравить эксклюзивной тематической открыткой своих родственников и друзей по всему миру. Сотрудники отделения почтовой связи помогут правильно заполнить адресные строки, найти индекс и наклеить марку. Мобильный почтовый пункт будет работать оба дня проведения мероприятия.

Посетители праздничного фестиваля смогут отправить также письмо Дедушке Морозу и его итальянскому собрату – Баббо Натале. Кроме того, если среди гостей рождественской почты будут желающие написать письма другим новогодним волшебникам, их послания доставят в указанные резиденции.