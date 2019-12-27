РИАМО - 27 дек. На новогодних каникулах в столице ожидается небольшой мороз до минус 8 градусов и небольшой снег, сообщается на сайте «Метеоновости».

В последние выходные уходящего года в Москве местами пройдет слабый снег. Преобладающая температура – минус 5 – плюс 1 градус.

«Тридцатое декабря. Во второй половине дня снег - от небольшого до умеренного. Преобладающая температура: ночью минус 4-2 градуса; днем – минус 1 – плюс 1 градус», — говорится в сообщении.

Снег и мокрый снег ожидаются 31 декабря и 1 января, температура постепенно понизится от плюс 1-3 градусов до минус 3-1 градуса, на дорогах образуется гололедица. 2 января будет без существенных осадков, преобладающая температура ночью – минус 7-2 градуса, днем — минус 5 – 0 градусов.

С 3 по 6 января ожидаются небольшой снег, мокрый снег, преобладающая температура в течение суток – минус 4 – плюс 1 градус. 7-10 января обойдется без существенных осадков, преобладающая температура ночью – минус 8-3 градуса, днем — минус 6-1 градус.

В целом погода будет комфортной и благоприятной для отдыха.