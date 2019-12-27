РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 дек. Завод «ЗиО-Подольск» заключил с Раменским колледжем договоренность о подготовке для предприятия операторов станков с ЧПУ, фрезеровщиков, сварщиков и техников-технологов, сообщается на сайте завода.

Подготовку инженеров и специалистов для завода, прохождение производственной и преддипломной практик и другие вопросы сотрудничества обсудили руководители предприятия и образовательных учреждений. С ознакомительным визитом на заводе побывали руководители ГБПОУ МО «Раменский колледж», преподаватели Костромского государственного университета и потенциальные практиканты, которые пожелали работать на нем после защиты дипломов.

«В рамках профориентационной работы будущие выпускники факультетов «Машиностроение», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» и «Управление качеством» узнали о работе основных производственных подразделений «ЗиО-Подольск». С руководством Раменского колледжа достигнута договоренность о подготовке для «ЗиО-Подольск» операторов станков с ЧПУ, фрезеровщиков, сварщиков и техников-технологов», - говорится в сообщении.

Представители учебных заведений побывали на производстве тепловой энергетики, где увидели, как изготавливают оборудование для будущих заводов по термической переработке отходов в энергию. Познакомились с производственным циклом и новыми технологиями, применяемыми в процессе изготовления высокосложных аппаратов для атомных станций.

«Для молодежи завод предлагает ряд стимулов. В частности, общежитие, подъемное пособие молодым специалистам, возможность обучения в магистратуре НИЯУ МИФИ на базовой кафедре. В настоящее время мы разрабатываем с руководителями по направлениям программу адаптации для студентов, приходящих к нам на практику, чтобы понять, какая задача им интересна», – сказала директор по персоналу ПАО «ЗиО-Подольск» Елена Корчуганова.

Преподаватели выступили с предложением обозначить сильные и слабые стороны тех выпускников, которые уже пришли работать, чтобы знать, что необходимо сделать со стороны учебного заведения для подготовки новых кандидатов-выпускников.