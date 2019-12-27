РИАМО - 27 дек. Брат Елены Батуриной Виктор заявил, что не имеет никакого отношения к объявлению ее в розыск из-за ранее возбужденного дела о клевете, сообщает Газета.ru.

Иск к вдове бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова подал финансовый управляющий Батурина в деле о банкротстве Эренцен Манжеев. По сообщениям СМИ, по делу о клевете Батурину объявили в розыск.

«Манжеев подал в суд на Елену Батурину как физическое лицо. Он имеет право делать все, что хочет, я к этому отношения не имею», - сказал Батурин.