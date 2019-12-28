РИАМО - 28 дек. Самую длинную в мире шаурму приготовят в субботу в рамках фестиваля «Новогодний расколбас» в подмосковном Щелкове, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Фестиваль «Новогодний расколбас» пройдет с 27 по 30 декабря. Адрес: город Щелково, Талсинская улица, дом 1А, Щелковский рынок. Гостей ожидают более 50 видов мясной продукции от фермеров со всей России, тематические мастер-классы, конкурсы и розыгрыши. Предусмотрена концертная программа», - говорится в сообщении.

Кроме того, гости Щелкова смогут посетить Троицкий собор, музей Военно-воздушных сил России в Монине и музей железнодорожных войск РФ, а также усадьбы Алмазово, Гребнево, Лазаревых и Глинки.

Остановиться на ночь туристы могут в загородном клубе «Медвежьи озера», отелях «Улиткино» и Clubbarin. Вкусно поесть можно в ресторанах «Отдых», «Градец», KINZA, «Теппан-яки» и кафе «Бухара».

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