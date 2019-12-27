РИАМО - 27 дек. Компания PSN Group за 2019 год выполнила обязательства перед дольщиками, отдав ключи 5,5 тысячам человек, которые стали жильцами микрорайона «Домашний», ЖК Sreda, ЖК «Гринада» и комплексов элитных особняков «Полянка/44» и I’m на Садовом, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Компания PSN Group является одним из крупнейших застройщиков Москвы, которая строит жилье разной комфортности в нескольких районах города. В этом году она выдала собственникам 5,5 тысяч ключей от новых квартир.

«Озвученная цифра заключает в себе не только количественный показатель по выданным ключам. Для города это еще результат развития инвестиционного климата, кроме этого, вместе с жильем появляются новые благоустроенные территории и социальные объекты. Но самое главное — это выполненные обязательства перед гражданами, с которыми застройщик заключал договоры долевого участия», - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

В число получивших ключи от квартир и апартаментов вошли дольщики, приобретавшие жилье: в микрорайоне «Домашний», ЖК Sreda, ЖК «Гринада», а также в комплексе элитных особняков «Полянка/44» и комплексе I’m на Садовом». Застройщиком перечисленных жилых комплексов выступает группа «ПСН» (PSN Group).

Кроме жилья, собственники получили 978 машино-мест, 637 кладовых и 62 коммерческих помещения.

Застройщик работает на рынке недвижимости с 2000 года и является одной из самых крупных частных компаний в России.