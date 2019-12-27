РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 дек. Люберецкой единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) вручили награду, она стала лучшей среди данных служб не только в регионе, но и в Центральном федеральном округе, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Награждение прошло в пятницу в рамках торжественного собрания в доме правительства Московской области в честь Дня спасателя Российской Федерации. Также на мероприятии подвели итоги деятельности Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2019 году и поставили задачи на 2020 год.

«По итогам 2019 года люберецкая ЕДДС стала лучшей среди служб муниципалитетов Подмосковья и заняла первое место в Центральном федеральном округе. Сегодня в доме правительства Московской области прошла церемония награждения», – сказал Ружицкий.

Награду руководителю ЕДДС-112 городского округа Люберцы Виталию Богданову вручил главный федеральный инспектор по Московской области аппарата полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Петухов.

«Поздравляю люберецкую ЕДДС, ее сотрудников и руководителя с заслуженной победой», – заключил Ружицкий.