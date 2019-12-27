РИАМО - 27 дек. В 2019 году в подмосковных Мытищах большое внимание уделялось благоустройству общественных пространств, продолжилось формирование Мытищинского лесопарка, были обустроены 50 дворовых территорий, три сквера и созданы новые зоны отдыха в городском парке, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«На очереди – благоустройство береговой полосы реки Яузы. В 2019 году была завершена расчистка русла. Разработанная концепция «Парка Яуза» признана победителем смотра-конкурса «Архитектурные произведения». Этот проект предусматривает создание большого парка вдоль реки Яузы», – говорится в сообщении.

В округе также системно строят и реконструируют школы, чтобы окончательно уйти от второй смены.

Глава Мытищ Виктор Азаров, подводя итоги завершающегося Всероссийского Года театра, отметил, что в городском округе прошли три знаковых события: состоялся VI Международный фестиваль театров кукол «Чаепитие в Мытищах», муниципальному театру кукол «Огниво» присвоено имя народного артиста России Станислава Железкина, и учреждена премия имени С.Ф. Железкина за лучшую театральную постановку.

Первыми ее обладателями стали петербургский театр кукол «Бродячая собачка», Московский губернский театр и мытищинский театр кукол «Огниво».