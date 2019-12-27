РИАМО - 27 дек. В Подмосковье в этом году провели около 1,7 тысячи спортивных мероприятий по 78 видам спорта, регион стал лидером по количеству соревнований, проводимых в России, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Подмосковье является лидером по количеству проводимых спортивных мероприятий в России. В 2019 году наш регион принял наибольшее количество региональных, всероссийских и международных соревнований – 1,76 тысячи. Это говорит о том, что мы умеем проводить престижные первенства и у нас есть подходящая для этого инфраструктура», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

В числе проведенных спортивных мероприятий – 570 межрегиональных, всероссийских и международных. Наиболее значимыми стали XIV чемпионат Европы по спорту глухих в дисциплине «Пулевая стрельба», чемпионат мира по конному спорту в дисциплине «Джигитовка», международные соревнования по конному спорту, международные соревнования по синхронному плаванию «Русская матрешка».

Также в Московской области проводятся турниры, где главные участники – это дети. В этом году в хоккейном турнире «Кубок Александра Овечкина» приняли участие 12 команд мальчиков 2007 года рождения, которые представили ведущие хоккейные школы и академии России из семи регионов.

В ледовом дворце «Арена «Мытищи» провели основные матчи этих турниров, финал состоялся на главной арене академии хоккея имени В.В. Петрова в Красногорске.

20 команд из России, Латвии, Белоруссии, Японии и Германии приняли участие в «Кубке Игоря Акинфеева» этого года. Местом проведения стала «Спортивная школа имени Александра Сыроежкина» в Бронницах.

Кроме того, на территории Подмосковья прошли международный фестиваль боевых искусств «Кубок Святого Равноапостольного Николая Японского», финал традиционного турнира по стритболу «Кубок Д.Я. Берлина», фестиваль национальных видов спорта России и стран Евразии «Русский мир», серия забегов «Живу спортом», велозаезды серии Gran Fondo, благотворительный забег «Пульс добра» и фестиваль Russian Fitness Fair.

Также в Московской области провели более 1 тысячи областных спортивных мероприятий по 107 видам спорта.