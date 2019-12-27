РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 дек. Стал известен график работы медучреждений подмосковных Люберец в новогодние праздники, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Жители городского округа Люберцы могут попасть на прием к врачу во время новогодних каникул. Определен график работы медучреждений», – говорится в сообщении.

Московский областной центр охраны материнства и детства будет работать 2, 4 и 6 января с 9:00 до 15:00, женские консультации – 3, 6 января с 9:00 до 15:00.

Поликлинические отделения Люберецкой областной больницы работают 4 и 5 января с 8:00 до 16:00, 3 и 6 января с 8:00 до 20:00; 1, 2, 7, 8 января – выходные дни. Гинекологические кабинеты также будут функционировать по графику работы поликлиник.

Люберецкая стоматологическая поликлиника работает 4, 5 января с 8:00 до 14:00; 3, 6 января с 8:00 до 20:00.

Травмпункты и круглосуточные стационары будут работать в штатном режиме.