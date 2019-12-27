РИАМО - 27 дек. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова посетили выставку «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья» в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» в Истре, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

Щеголев и Виртуозова также посетили постоянные экспозиции музея – «Русское искусство. Церковное и светское искусство XVI – начала XX века» и «Особая кладовая».

В ходе выставки «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья» Виртуозова посоветовала обратить внимание на картины Натальи Гончаровой, на экспозиции представлены четыре ее работы, в том числе «Женщины с граблями».

В свою очередь Щеголев отметил, что картина Роберта Фалька «Натюрморт» могла бы стать афишей выставки, так как в ней собраны все цвета.

Кроме того, в ходе осмотра уникальных выставок Игорь Щеголев и Наталья Виртуозова обсудили планы по дальнейшему развитию музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» в Истре.

В конце 2018 года в музее «Новый Иерусалим» была открыта постоянная выставка «Русское искусство. Церковное и светское искусство XVI – начала XX века». В ней представлены знаковые предметы живописи, иконописи, скульптуры, мебели и декоративно-прикладного искусства из коллекции музея «Новый Иерусалим».

В постоянной экспозиции «Особая кладовая» собраны предметы из ризницы Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, на территории которого с 1920 до 2013 года располагался музей. На выставке также представлены настоящие реликвии из фондов музея – предметы декоративно-прикладного искусства из драгоценных металлов XVI-XX веков: памятники русского лицевого и орнаментального шитья XVI-XVII веков, предметы церковного обихода работы мастеров Серебряной и Золотой палат Московского Кремля XVII века, произведения русских мастеров эмали и светского бытового серебра.

С 28 сентября в музейном комплексе «Новый Иерусалим» в Истре работает выставка «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья». Крупный проект, приуроченный к 90-летию Московской области, объединил знаковые произведения из 11 подмосковных музеев и галерей, созданные самыми известными российскими художниками XVIII–XX веков. Экспозиция будет работать до 23 марта.

На выставке представлены работы признанных гениев живописи – Айвазовского, Васнецова, Шишкина, Поленова, Малявина и многих других мастеров. Их объединили по цветовому принципу, что позволяет взглянуть на них по-новому.