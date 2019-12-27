РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 дек. В подмосковном Подольске начали курсировать шесть брендированных автобусов в рамках акции «Читающий транспорт», в них можно почитать книги и взять их с собой, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Московской области стартовала акция «Читающий транспорт». Ее проводят совместно министерство культуры Московской области и Мосолбтранс. Оператором акции является Московская губернская библиотека, ее слоган – «Читаем без остановки». В 46 городах Московской области, в том числе и в Подольске, начали курсировать «Читающие автобусы».

«В акции на территории Подольска примут участие шесть брендированных «Читающих автобусов». Они будут работать на маршрутах №1028 (станция Подольск – Каменка), №1030 (станция Подольск – поселок Молодежный – поселок Спортбаза), №№3 и 13. Еще два автобуса по маршруту №9 (площадь Юбилейная – микрорайон Кутузово)», – говорится в сообщении.

В этих автобусах пассажиры смогут не только почитать книги во время поездки, но взять книгу с собой. «Читальные залы на колесах» будут пополняться книгами, переданными волонтерами в библиотеки Подольска специально для акции «Читающий транспорт».