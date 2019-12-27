РИАМО - 27 дек. В новогодние праздники пассажиры метро смогут сделать объемные 3D-фото с эффектом «заморозки времени», также известным как bullet time, для этого московское метро открывает на пяти станциях фотозоны в новогоднем стиле, сообщил РИАМО представитель пресс-службы подземки.

«Получить на память праздничное 3D-фото сможет каждый желающий. Фотозоны будут работать на станциях «Площадь Революции», «Курская», «Киевская», «Маяковская» и «Пушкинская» с 27 декабря по 10 января», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на станциях «Площадь Революции», «Курская» и «Киевская» фотозоны открыты с 11:00 до 16:00. Еще одна фотозона будет ежедневно чередовать свое местоположение, и пассажиры смогут обнаружить ее на станции «Маяковская» или «Пушкинская» – с 9:00 до 14:00.

Ранее в вестибюле станции «Курская» появился интерактивный пол с новогодними сюжетами, а между станциями «Спортивная» и МЦК «Лужники» был открыт бесплатный каток для всех желающих.

Также на линиях метро курсируют тематические поезда, посвященные новогодним праздникам, а часы обратного отсчета в вестибюлях станций Кольцевой линии приближают наступление Нового года.