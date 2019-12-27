РИАМО - 27 дек. Лучшие кинокартины последнего десятилетия и фильмы, ставшие классикой кинематографа, покажут в рамках программы «Шедевры мирового кинематографа», в январе на экране киноцентра «Октябрь» покажут «Зеленую книгу» Питера Фарелли и фильм «Паразиты» Пон Чжун-хо, говорится в сообщении пресс-службы проекта «КАРО.Арт».

Картины будут демонстрировать в премьерном зале киноцентра «Октябрь». Билет на все сеансы в рамках программы будет стоить всего 150 рублей.

«Для январских каникул проект подготовил специальную программу показов с современными шедеврами и классикой», – отмечается в материале.

Так, в программу войдут «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера, мюзикл «Ла-Ла-Лэнд» Дэмьена Шазелла, лиричный «Паттерсон» режиссера-легенды Джима Джармуша, ставшую классической мультипликационную картину «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки.

Кроме того, зрители смогут пересмотреть культовый фильм «Матрица» сестер Вачовски. Зрители также смогут посмотреть такие фильмы, как «Карнавальная ночь» Эльдара Рязанова, «Конформист» Бернардо Бертолуччи, «Город Зеро» Карена Шахназарова, «Восхождение» Ларисы Шепитько, «Выживут только любовники» Джима Джармуша, «Мои черничные ночи» Вонга-КарВая, «Полночь в Париже» Вуди Аллена, «Артист» Мишеля Хазанавичуса, «Великая красота» Паоло Соррентино, «Твин Пикс: Огонь иди за мной» Дэвида Линча.

«Эта программа продолжает просветительскую миссию проекта «КАРО.Арт». Представленные в ней картины — неотъемлемая часть современной культуры, и наша цель — донести эту культуру до зрителя, сделать мировые шедевры доступными каждому», — отметила президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.

Она также поблагодарила киноконцерн «Мосфильм» за предоставление фильмов, ставшими классикой отечественного кинематографа, а также всем дистрибуторам, поддержавшим проект «КАРО.Арт». По словам Зиняковой, в будущем репертуар проекта планируется расширить, а подобные показы сделать постоянными.