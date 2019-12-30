Что изменится с 1 января 2020: регистрация авто в салоне и новый таможенный лимит

Для тех, кто берет микрокредиты
Согласно закону от 27.12.2018 № 554-ФЗ, теперь по договору микрокредитования, предусматривающему срок погашения не более одного года, микрофинансовым организациям (МФО) запрещается начислять проценты и неустойку после того, как их сумма достигнет полуторакратного размера выданного микрозайма. Пока она составляет двукратный размер, уточняет юрист юридической службы «Единый центр защиты» Артем Морозов.
Для любителей покупок через Интернет
Таможенный лимит на посылки в 2019 был равен 500 евро или 31 кг в месяц на человека. Пошлина составляла 30% или 4 евро за килограмм превышения. С 1 января 2020 ситуация изменится: беспошлинный лимит будет установлен в 200 евро или 31 килограмм – за одну посылку, а пошлина сверх лимита составит 15% или 2 евро за 1 килограмм. С Решением Совета Евразийской экономической комиссии можно ознакомиться тут.
Для тех, кто продает квартиру
С 1 января 2020 срок владения недвижимым имуществом, необходимый для освобождения от уплаты НДФЛ при продаже такого имущества, будет сокращен с пяти до трех лет. Это регулируют изменения, внесенные в ст. 217.1 Налогового кодекса РФ. То есть подавать в ФНС декларацию 3-НДФЛ нужно будет только при получении дохода от продажи недвижимости, принадлежавшей гражданину менее трех лет, рассказала старший консультант Департамента юридической практики Alliance Legal CG Юнона Сизых.
Для владельцев недвижимости
По словам Сизых, если раньше собственники должны были предоставлять налоговые декларации по месту нахождения каждого объекта недвижимости, то теперь можно будет выбрать одну налоговую и подавать единую декларацию на всю недвижимость туда. Налоговый орган надо выбрать и уведомить об этом до 1 марта 2020 года. Это регулируют изменения в ст. 386 НК РФ.
Для семей с детьми
Пособие в размере 50 рублей в месяц, полагавшееся отдельным категориям граждан, в том числе осуществляющим уход за ребенком до достижения им возраста трех лет, отменяется согласно Указу Президента РФ от 25.11.2019 N 570. Ранее эти выплаты полагались работающим матерям или иным лицам, осуществлявшим уход за ребенком, студентам и аспирантам, находившимся в академических отпусках по состоянию здоровья, женщинам-военнослужащим, растившим ребенка, неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел РФ, ГПС МЧС России в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства. Этим категориям отмена выплат никак не будет компенсирована, зато усилится поддержка малоимущих семей с детьми.
С 1 января 2020 года начнут действовать изменения в закон от 28.12.2017 N 418-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Он вступил в силу еще в 2018 году, и поддержка предоставлялась тем семьям, которые имели среднедушевой доход не выше полуторакратной величины прожиточного минимума в субъекте РФ. Выплачивалась она до достижения ребенком 1,5 лет.
С нового года период выплаты продлевается до достижения ребенком трех лет, увеличивается критерий нуждаемости семьи до двукратной величины прожиточного минимума. Выплату смогут получать и те родители (первого или второго ребенка, родившегося в 2018 или 2019 году), которые ранее не могли получать пособие, потому что доход у них был выше полуторакратной величины прожиточного минимума, поясняет юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.
Какая помощь положена малоимущим семьям с детьми в Подмосковье>>
Для пенсионеров в Москве
Для московских пенсионеров на 2020 год установлена величина прожиточного минимума в размере 12 578 рублей, что на 463 рубля больше, чем в 2019 году. В итоге пенсионеры, у которых общая сумма материального обеспечения (пенсия плюс все выплаты) ниже минимума, с 2020 года будут получать доплату в сумме до 12578 рублей, а конкретный ее размер зависит от категории пенсионера, его размера пенсии и пр., поясняет юрист.
Для получателей соцподдержки в Подмосковье
Правительство Московской области на 2020 год установило индексацию в размере 1,01 для ряда ежемесячных денежных выплат, зафиксированных в законах N 36/2006-ОЗ, N 1/2006-ОЗ, N 115/2007-ОЗ. В связи с этим увеличатся размеры различных выплат жителям области. Рассчитать их размер смогут сами граждане, знающие изначальные суммы.
Для жителей сельской местности
С 1 января, согласно Постановлению Правительства РФ от 26.11.2019 N 1514, жители сельской местности смогут получить кредит на обустройство домовладений на льготных условиях: 250 тысяч рублей (для жителей Ленобласти и Дальневосточного федерального округа – 300 тысяч) можно будет потратить на ремонт домов, приобретение и монтаж оборудования для централизованного или автономного электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, газоснабжения. Ставка по кредиту – от 1 до 5%, максимальный срок – 5 лет. Банки смогут компенсировать льготную ставку за счет федеральных субсидий, говорит Оксана Красовская.
Для усыновителей и детей, оставшихся без попечения родителей
С 1 января 2020 года вступает в силу изменения в Семейный кодекс РФ и федеральный закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей». По словам управляющего партнера адвокатского бюро «Матюнины и Партнеры» Олега Матюнина, суды, вынесшие решения о лишении родительских прав, восстановлении, ограничении, отмене ограничения этих прав, об отмене усыновления будут обязаны в течение трех дней со дня вступления решений в законную силу направлять выписки из них в орган опеки и попечительства по месту регистрации рождения ребенка.
С нового года эти данные и данные о гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение обязанностей, о бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине, попадут в банк данных. Он будет содержать информацию о детях, нуждающихся в родителях, о гражданах, желающих взять ребенка на воспитание, о недобросовестных родителях. Это ускорит поиск родителей для детей, уверен Матюнин.
Для автомобилистов
С 1 января 2020 года вступит в силу закон от 03.08.2018 № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в РФ», согласно которому при постановке машины на учет автовладелец сможет получить номера только того региона, где он зарегистрирован по месту жительства. В настоящее время такого ограничения нет, говорит юрист юридической службы «Единый центр защиты» Артем Морозов.
Собственник авто также получит возможность зарегистрировать его прямо в автосалоне, без визита в органы ГИБДД. Сейчас регистрация возможна только через ГИБДД.
Также ГИБДД больше не будет выдавать регистрационные знаки. За ней останется полномочие по присвоению номеров, а сами знаки водители смогут покупать в специализированных организациях по их изготовлению.
Еще одно нововведение: собственником транспортного средства не сможет быть лицо, не достигшее 16 лет (сейчас этого ограничения не существует). До момента достижения данного возраста автомобиль будет регистрироваться на родителя (усыновителя), а после достижения 16 лет – будет происходить перерегистрация на ребенка.
Электронная трудовая
С 1 января работодатели будут обязаны предоставлять в информационную систему ПФР сведения о трудовой деятельности работников (прием на работу, перевод, увольнение). Это регулируют изменения в ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Ольга Широкова.
Планируется также ввести электронную трудовую книжку (ЭТК). Это поможет избегать ошибок и упущений при учете трудового стажа, который важен для последующего получения пенсии. Если сотрудник не напишет заявление работодателю о том, чтобы ведение бумажной ТК продолжали, ее выдадут ему на руки, говорит Юнона Сизых.
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