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  2. Что изменится с 1 января 2020: регистрация авто в салоне и новый таможенный лимит
Акценты

Что изменится с 1 января 2020: регистрация авто в салоне и новый таможенный лимит

Юристы рассказали РИАМО об основных изменениях в законодательстве с нового 2020 года.
© РИАМО, Александр Кожохин

Для тех, кто берет микрокредиты

© РИАМО, Александр Кожохин

Согласно закону от 27.12.2018 № 554-ФЗ, теперь по договору микрокредитования, предусматривающему срок погашения не более одного года, микрофинансовым организациям (МФО) запрещается начислять проценты и неустойку после того, как их сумма достигнет полуторакратного размера выданного микрозайма. Пока она составляет двукратный размер, уточняет юрист юридической службы «Единый центр защиты» Артем Морозов.

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Для любителей покупок через Интернет

 pixabay.com

Таможенный лимит на посылки в 2019 был равен 500 евро или 31 кг в месяц на человека. Пошлина составляла 30% или 4 евро за килограмм превышения. С 1 января 2020 ситуация изменится: беспошлинный лимит будет установлен в 200 евро или 31 килограмм – за одну посылку, а пошлина сверх лимита составит 15% или 2 евро за 1 килограмм. С Решением Совета Евразийской экономической комиссии можно ознакомиться тут

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Для тех, кто продает квартиру

© РИАМО, Николай Корешков

С 1 января 2020 срок владения недвижимым имуществом, необходимый для освобождения от уплаты НДФЛ при продаже такого имущества, будет сокращен с пяти до трех лет. Это регулируют изменения, внесенные в ст. 217.1 Налогового кодекса РФ. То есть подавать в ФНС декларацию 3-НДФЛ нужно будет только при получении дохода от продажи недвижимости, принадлежавшей гражданину менее трех лет, рассказала старший консультант Департамента юридической практики Alliance Legal CG Юнона Сизых. 

Для владельцев недвижимости

© РИАМО, Александр Кожохин

По словам Сизых, если раньше собственники должны были предоставлять налоговые декларации по месту нахождения каждого объекта недвижимости, то теперь можно будет выбрать одну налоговую и подавать единую декларацию на всю недвижимость туда. Налоговый орган надо выбрать и уведомить об этом до 1 марта 2020 года. Это регулируют изменения в ст. 386 НК РФ

Для семей с детьми

 сайт мэра Москвы

Пособие в размере 50 рублей в месяц, полагавшееся отдельным категориям граждан, в том числе осуществляющим уход за ребенком до достижения им возраста трех лет, отменяется согласно Указу Президента РФ от 25.11.2019 N 570. Ранее эти выплаты полагались работающим матерям или иным лицам, осуществлявшим уход за ребенком, студентам и аспирантам, находившимся в академических отпусках по состоянию здоровья, женщинам-военнослужащим, растившим ребенка, неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел РФ, ГПС МЧС России в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства. Этим категориям отмена выплат никак не будет компенсирована, зато усилится поддержка малоимущих семей с детьми.

С 1 января 2020 года начнут действовать изменения в закон от 28.12.2017 N 418-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Он вступил в силу еще в 2018 году, и поддержка предоставлялась тем семьям, которые имели среднедушевой доход не выше полуторакратной величины прожиточного минимума в субъекте РФ. Выплачивалась она до достижения ребенком 1,5 лет.

С нового года период выплаты продлевается до достижения ребенком трех лет, увеличивается критерий нуждаемости семьи до двукратной величины прожиточного минимума. Выплату смогут получать и те родители (первого или второго ребенка, родившегося в 2018 или 2019 году), которые ранее не могли получать пособие, потому что доход у них был выше полуторакратной величины прожиточного минимума, поясняет юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

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Для пенсионеров в Москве

© РИА Новости, Рамиль Ситдиков

Для московских пенсионеров на 2020 год установлена величина прожиточного минимума в размере 12 578 рублей, что на 463 рубля больше, чем в 2019 году. В итоге пенсионеры, у которых общая сумма материального обеспечения (пенсия плюс все выплаты) ниже минимума, с 2020 года будут получать доплату в сумме до 12578 рублей, а конкретный ее размер зависит от категории пенсионера, его размера пенсии и пр., поясняет юрист. 

Для получателей соцподдержки в Подмосковье

© РИАМО, Николай Корешков

Правительство Московской области на 2020 год установило индексацию в размере 1,01 для ряда ежемесячных денежных выплат, зафиксированных в законах N 36/2006-ОЗ, N 1/2006-ОЗ, N 115/2007-ОЗ. В связи с этим увеличатся размеры различных выплат жителям области. Рассчитать их размер смогут сами граждане, знающие изначальные суммы.

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Для жителей сельской местности

© РИА Новости, Алексей Мальгавко

С 1 января, согласно Постановлению Правительства РФ от 26.11.2019 N 1514, жители сельской местности смогут получить кредит на обустройство домовладений на льготных условиях: 250 тысяч рублей (для жителей Ленобласти и Дальневосточного федерального округа – 300 тысяч) можно будет потратить на ремонт домов, приобретение и монтаж оборудования для централизованного или автономного электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, газоснабжения. Ставка по кредиту – от 1 до 5%, максимальный срок – 5 лет. Банки смогут компенсировать льготную ставку за счет федеральных субсидий, говорит Оксана Красовская.

Для усыновителей и детей, оставшихся без попечения родителей

© РИАМО, Александр Манзюк

С 1 января 2020 года вступает в силу изменения в Семейный кодекс РФ и федеральный закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей». По словам управляющего партнера адвокатского бюро «Матюнины и Партнеры» Олега Матюнина, суды, вынесшие решения о лишении родительских прав, восстановлении, ограничении, отмене ограничения этих прав, об отмене усыновления будут обязаны в течение трех дней со дня вступления решений в законную силу направлять выписки из них в орган опеки и попечительства по месту регистрации рождения ребенка.

С нового года эти данные и данные о гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение обязанностей, о бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине, попадут в банк данных. Он будет содержать информацию о детях, нуждающихся в родителях, о гражданах, желающих взять ребенка на воспитание, о недобросовестных родителях. Это ускорит поиск родителей для детей, уверен Матюнин.

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Для автомобилистов

© flickr.com, Clément

С 1 января 2020 года вступит в силу закон от 03.08.2018 № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в РФ», согласно которому при постановке машины на учет автовладелец сможет получить номера только того региона, где он зарегистрирован по месту жительства. В настоящее время такого ограничения нет, говорит юрист юридической службы «Единый центр защиты» Артем Морозов.

Собственник авто также получит возможность зарегистрировать его прямо в автосалоне, без визита в органы ГИБДД. Сейчас регистрация возможна только через ГИБДД.

Также ГИБДД больше не будет выдавать регистрационные знаки. За ней останется полномочие по присвоению номеров, а сами знаки водители смогут покупать в специализированных организациях по их изготовлению.

Еще одно нововведение: собственником транспортного средства не сможет быть лицо, не достигшее 16 лет (сейчас этого ограничения не существует). До момента достижения данного возраста автомобиль будет регистрироваться на родителя (усыновителя), а после достижения 16 лет – будет происходить перерегистрация на ребенка.

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Электронная трудовая

 commons.wikimedia.org

С 1 января работодатели будут обязаны предоставлять в информационную систему ПФР сведения о трудовой деятельности работников (прием на работу, перевод, увольнение). Это регулируют изменения в ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Ольга Широкова.

Планируется также ввести электронную трудовую книжку (ЭТК). Это поможет избегать ошибок и упущений при учете трудового стажа, который важен для последующего получения пенсии. Если сотрудник не напишет заявление работодателю о том, чтобы ведение бумажной ТК продолжали, ее выдадут ему на руки, говорит Юнона Сизых.

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