Что изменится с 1 января 2020: регистрация авто в салоне и новый таможенный лимит

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Пособие в размере 50 рублей в месяц, полагавшееся отдельным категориям граждан, в том числе осуществляющим уход за ребенком до достижения им возраста трех лет, отменяется согласно Указу Президента РФ от 25.11.2019 N 570. Ранее эти выплаты полагались работающим матерям или иным лицам, осуществлявшим уход за ребенком, студентам и аспирантам, находившимся в академических отпусках по состоянию здоровья, женщинам-военнослужащим, растившим ребенка, неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел РФ, ГПС МЧС России в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства. Этим категориям отмена выплат никак не будет компенсирована, зато усилится поддержка малоимущих семей с детьми.

С 1 января 2020 года начнут действовать изменения в закон от 28.12.2017 N 418-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Он вступил в силу еще в 2018 году, и поддержка предоставлялась тем семьям, которые имели среднедушевой доход не выше полуторакратной величины прожиточного минимума в субъекте РФ. Выплачивалась она до достижения ребенком 1,5 лет.

С нового года период выплаты продлевается до достижения ребенком трех лет, увеличивается критерий нуждаемости семьи до двукратной величины прожиточного минимума. Выплату смогут получать и те родители (первого или второго ребенка, родившегося в 2018 или 2019 году), которые ранее не могли получать пособие, потому что доход у них был выше полуторакратной величины прожиточного минимума, поясняет юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Какая помощь положена малоимущим семьям с детьми в Подмосковье>>