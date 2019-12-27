РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 дек. В подмосковном Подольске 4 января пройдет акция «Новогодняя донорская суббота», в ходе которой все желающие могут сдать кровь, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Акция «Новогодняя донорская суббота» пройдет 4 января. К сдаче крови приглашают совершеннолетних граждан РФ без тяжелых и хронических заболеваний, зарегистрированных в Москве и Московской области. Допустимый вес донора для сдачи крови – свыше 50 килограммов», – говорится в сообщении.

Акция пройдет с 9:00 до 12:00 в здании Подольской станции переливания крови по адресу: улица Кирова, дом №9. При себе нужно иметь паспорт.

При заборе крови используется только одноразовое оборудование. Регулярные кроводачи снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.