РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 27 дек. Врачи городской больницы №1 подмосковного Красногорска рекомендовали горожанам придерживаться принципов правильного питания и не переедать за новогодним столом, говорится в сообщении пресс-службы лечебного учреждения.

«Главная рекомендация – урегулировать объем потребляемой пищи, то есть не переедать. Хотим все попробовать – пробуем, но по чуть-чуть. Можно есть и мясо, и рыбу, но в умеренных количествах. Не стоит заправлять салаты майонезом. Этот продукт тяжеловат даже для здоровых людей. Можно заменить его йогуртовыми заправками», – посоветовала врач-гастроэнтеролог Красногорской горбольницы №1 Ольга Костюкевич.

По словам врача, нужно стараться заменить жирную пищу менее жирной, соленую – менее соленой.

«Не стоит пить игристое с другими газированными напитками. Если все же случилось переедание, то помогут ферментные препараты, которые можно принять перед тем, как сесть за стол или уже после того, как ощутили тяжесть в желудке», – добавила Костюкевич.

Тем же, у кого есть хронические заболевания, врач не рекомендуют нарушать диету.

«Нужно осознавать, что нарушение режима питания даже в новогоднюю ночь может привести к плачевным последствиям», – заключается в материале.