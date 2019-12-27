РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 дек. Сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» совместно с членом общественного совета при МУ МВД Людмилой Бородиной посетили детей из малообеспеченных и многодетных семей и вручили им подарки, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Цель мероприятия, прошедшего 26 декабря, – оказание помощи малообеспеченным и многодетным семьям, создание праздничного настроения у малышей, а также повторение правил личной и общественной безопасности.

«По сложившейся традиции в рамках ежегодной благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» полицейские вместе с Людмилой Бородиной поздравили ребят из многодетных семей с наступающими новогодними праздниками и вручили им подарки», – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции напомнили детям и о правилах личной безопасности, необходимости соблюдения ПДД, пожелали здоровья, исполнения заветных желаний и успехов в учебе.

В конце встречи участники сделали памятные фотографии, дети и родители поблагодарили полицейских за проявленное к ним внимание и заботу.