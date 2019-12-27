РИАМО - 27 дек. АО «Мосгаз» в ходе торжественной церемонии передало частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве в Обнинск для Вечного огня на монументе 1972 года, который вновь отремонтировали, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мосгаз».

На мемориале в Обнинске захоронены более трехсот бойцов и командиров Красной армии. Нынешние мероприятия по передаче частиц Вечного огня пришлись на дни празднования 78-й годовщины освобождения обнинской земли от немецко-фашистских захватчиков и приурочены к 75-й годовщине великой Победы. Передал частицы ветеран Великой Отечественной войны Георгий Иванович Абакумов, служивший в годы войны юнгой на Черноморском флоте.

«Чтобы пламя памяти никогда не гасло, наши специалисты проводят ежемесячную плановую профилактику устройства Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и огня памяти и славы на Поклонной горе», - сказал заместитель главного инженера, начальник управления аварийно-восстановительных работ АО «Мосгаз» Игорь Романов.

По его словам, подобные профилактические мероприятия проводятся накануне государственных праздников, когда необходимо убедиться в надежности и исправности всех элементов газогорелочного оборудования. АО «Мосгаз» обслуживает газогорелочное устройство Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду с мая 1967 года. Там также прошла профилактика. Проверки проведены также на Поклонной горе.