РИАМО - 27 дек. С начала текущего года в Единую диспетчерскую систему поступило порядка 170 тысяч обращений от жителей Подмосковья по вопросам работы управляющих компаний, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

«Из них в 89% случаев управляющие организации решили проблему без штрафа и предписаний, но под жестким контролем ведомства. При решении 6% вопросов вмешательство Госжилинспекции все-таки понадобилось. Результатом совместной работы стало снижение количества просроченных заявок на 20%», – отметила глава Госжилинспекции региона Ольга Федина.

По ее словам, чаще всего люди обращались по поводу ненадлежащей уборки подъездов – 10 852 заявок. Кроме того, людей беспокоило отсутствие пружин и доводчиков на входных дверях (9 253 обращений), неисправности освещения подъездов и входных групп (8 047 обращений).

«Система зарекомендовала себя как инструмент, позволяющий улучшить работу коммунальных служб по приему и обработке заявок жителей многоквартирных домов и сократить время реагирования на обращения. Причем ЕДС не только обеспечивает население удобным обслуживанием, своевременным решением вопросов и обратной связью, но так же помогает надзорным ведомствам контролировать ситуации в жилом фонде», – заключила Федина.

ЕДС Московской области – это система, которая позволяет жителям решать проблемы в многоквартирных домах в режиме онлайн. Управляющие организации принимают заявки в течение 24 часов, после чего в установленные сроки проводят необходимые работы.