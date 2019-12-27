РИАМО - 27 дек. В столичном торговом центре «Измайлово» при проверке обнаружили более 340 килограммов запрещенной к ввозу в Россию молочной продукции, ее уничтожили на территории ТЦ, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«В перечне выявленной продукции – сыры производства Великобритании, Германии, Голландии, Испании, Ирландии, Италии, Польши, США, Украины, Франции, Финляндии», – говорится в сообщении.

Продукция изъята из оборота и уничтожена на территории торгового комплекса в порядке, установленном законодательством РФ.

Отношения России, США и стран Евросоюза обострились в 2014 году в связи с ситуацией вокруг Украины и воссоединения Крыма с РФ. Запад обвинил Москву во вмешательстве во внутренние украинские дела и ввел антироссийские санкции. Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение.