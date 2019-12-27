РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 27 дек. Подмосковный Красногорск занял первое место среди муниципалитетов региона в области гражданской обороны, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Красногорск стал первым в области гражданской обороны, защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного характера. Грамоту и кубок главе городского округа Эльмире Хаймурзиной вручил главный федеральный инспектор по Московской области аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александр Петухов», – говорится в сообщении.

Награждение прошло в пятницу в рамках торжественного собрания в доме правительства Московской области в честь Дня спасателя Российской Федерации. Также на мероприятии подвели итоги деятельности Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2019 году и поставили задачи на 2020 год.