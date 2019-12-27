РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 27 дек. Свыше 300 детей из подмосковного Красногорска получили подарки в рамках благотворительной акции «Новогоднее чудо», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

С 1 по 22 декабря в Красногорске прошла благотворительная акция «Новогоднее чудо», направленная на оказание помощи семьям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также многодетным и малообеспеченным семьям.

«256 детей, проживающих в семьях, попавших в трудную жизненную ситуацию, находящихся в социально опасном положении, проживающих в многодетных и малообеспеченных семьях, 25 подростков, в отношении которых установлен социальный патронат, к Новому году получили сладкие подарки, наборы канцелярских товаров, игрушки, настольные игры, книги. 18 малышей в возрасте до 2 лет получили одежду, их родителям выданы предметы личной гигиены, одеяла и подушки, двум детям старшего возраста приобретены джемпера», – говорится в сообщении.

Подарки получены благодаря помощи волонтеров группы «Добрые дела», сотрудников и обучающихся общеобразовательных учреждений, муниципальных учреждений округа, сотрудников ОГИБДД УМВД России по Красногорску, спортсменов, хоровой школы «Алые паруса» и неравнодушных жителей округа.

Кроме того, при содействии волонтеров группы «Добрые дела» для 25 несовершеннолетних организовано посещение детского игрового центра «Веселые джунгли» в ТЦ «Июнь», где им вручили новогодние подарки.