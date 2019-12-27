РИАМО - 27 дек. На улице Полянка в Можайске построят новую школу, Мособлгосэкспертиза уже выдала положительное заключение по проектно-сметной документации общеобразовательного учреждения, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Документация, по которой получено положительное заключение, разработана для строительства школы на 550 мест, расположенной на улице Полянка», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Была проведена проверка сметных расчетов, чтобы определить их соответствие физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям в рамках проекта.

«Ввод в эксплуатацию объекта намечен на 2021 год», - добавил Локтев.

В новой школе будут предусмотрены кабинеты для проведения уроков и внеурочной деятельности, а также занятий спортом и творчеством. Ее построят по стандартам современного общеобразовательного учреждения.

Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, на ней также появятся спортивные и игровые площадки.

Проект финансируется из средств бюджета в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».