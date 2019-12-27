РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 дек. Полицейские подмосковной Балашихи задержали 58-летнего уроженца ближнего зарубежья по подозрению в краже мобильного телефона стоимостью более 9 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Салтыковка МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местного жителя. Он сообщил, что из его дома, расположенного на улице 5-я Линия, был похищен мобильный телефон. Сумма материального ущерба составила более 9 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан 58-летний уроженец Средней Азии по подозрению в совершении данного преступления», – говорится в сообщении.

Следственное управление возбудило уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.