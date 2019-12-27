РИАМО - 27 дек. В областях центральной России с 1 января ожидается наступление зимней погоды с небольшим морозом и снегом, температура в первые дни года может опуститься до минус 8 градусов, сообщает Газета.ru.

В конце года в центре страны ожидается теплая погода, в основном термометры будут показывать плюсовую температуру, только 29 декабря прогнозируется легкий мороз до минус 3-5 градусов.

«В среду, 1 января, <…> на улице зима — северный ветер, снег, температура – минус 4 – минус 1 градус. <…> В четверг, 2 января, небо прояснится», - говорится в сообщении.

Также 2 января ожидается понижение температуры до минус 3-8 градусов. Вечер с начала нового года будет дуть северного направления.

А 3 января жителей центра страны ожидает солнечная погода, облаков практически не будет. Температура прогнозируется морозная, минус 3-8 градусов.

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