РИАМО - 27 дек. В областях центральной России с 1 января ожидается наступление зимней погоды с небольшим морозом и снегом, температура в первые дни года может опуститься до минус 8 градусов, сообщает Газета.ru.
В конце года в центре страны ожидается теплая погода, в основном термометры будут показывать плюсовую температуру, только 29 декабря прогнозируется легкий мороз до минус 3-5 градусов.
«В среду, 1 января, <…> на улице зима — северный ветер, снег, температура – минус 4 – минус 1 градус. <…> В четверг, 2 января, небо прояснится», - говорится в сообщении.
Также 2 января ожидается понижение температуры до минус 3-8 градусов. Вечер с начала нового года будет дуть северного направления.
А 3 января жителей центра страны ожидает солнечная погода, облаков практически не будет. Температура прогнозируется морозная, минус 3-8 градусов.
Грета Тунберг, чтобы не идти в школу и ходить на митинги
Московский дворник Джамшут, чтобы отдохнуть в новогодние праздники
Сергей Собянин, чтобы решить проблему пробок в столице
Гринч
Наконец-то мы вас нашли! Вы – похититель снега, потому что своим пессимистичным настроением и нелюбовью к Новому году мешаете зиме вступить в свои законные права. Возможно, вы пересмотрели Гринча или переотдыхали в теплых странах и уже перестали ощущать новогоднее чудо, но верите в безумные новости о том, что снег к Новому году в Москве закупают в Швейцарии. До 31 декабря у вас есть еще шанс исправиться и подарить Москве снежное начало года.
Пластиковые пакеты, сортировка мусора и эко-активизм сделали свое дело и украли ваше новогоднее настроение, как Гринч Рождество. Вы, как и Грета Тунберг, считаете, что во всем, даже в отсутствии снега в Москве, виноваты власти и глобализация. Чтобы вернуть снег в Москву, вы готовы пожаловаться Собянину, Путину и написать письмо в ООН. Но лучшее, что вы можете сделать – это взглянуть на прогноз погоды и поверить, что снег никто не украл, и на Новый год он к нам вернется.
Отсутствие снега в Москве вам не нравится, но вы переносите это терпимо, так как в жизни и других проблем хватает, чтобы еще думать над тем, кто украл снег. К тому же ездить без пробок и ходить в кроссовках вам нравится больше. Поэтому вам проще считать, что снег украл Собянин, а радуется от этого дворник Джамшут, которому не нужно теперь выходить на работу. Вас немного беспокоит то, что из-за отсутствия снега в Москве до сих пор не открылся горнолыжный сезон, но менять ситуацию вы не хотите и предпочитаете смотреть в Инстаграме, как падал прошлогодний снег.
Вы прочитали все новости о погоде и лучше всех знаете, что московскую зиму настигла Исландская депрессия и циклоны, а к концу года над столицей все-таки появятся снеговые тучи. И конечно, вы всем цитируете строки из «Евгения Онегина». Так или иначе, разводить панику и унывать из-за слишком теплого декабря вы не собираетесь, потому что знаете, что в январе, в крайнем случае в феврале, все сами начнут жаловаться на зиму и снег и ждать, чтобы он поскорее растаял.
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