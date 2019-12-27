РИАМО - 27 дек. Особенности проведения проверок соблюдения требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на режимных объектах устанавливаются президентом РФ или правительством, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции труда в Московской области.

Режимные объекты – это военные и специальные объекты, воинские части, предприятия, организации, учреждения, для функционирования которых установлены дополнительные меры безопасности.

«Организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти в области обороны, безопасности, внутренних дел, исполнения наказаний и уполномоченному органу управления использованием атомной энергии, подлежат проверке с учетом следующих особенностей: в отношении них проводятся только выездные плановые и внеплановые проверки», – говорится в сообщении.

Доступ для государственных инспекторов труда в эти организации осуществляется в порядке, определяемом федеральными органами исполнительной власти в области обороны, безопасности, внутренних дел, исполнения наказаний и уполномоченным органом управления использованием атомной энергии по согласованию с Федеральной службой по труду и занятости.

Проведение проверок откладывается во время маневров или учений, в период проведения контртеррористической операции, при ликвидации последствий аварий, катастроф природного и техногенного характера и других чрезвычайных ситуаций до окончания соответствующих мероприятий или ликвидации указанных последствий.

Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, не распространяются на следующих лиц (если в установленном Трудовым кодексом РФ порядке они одновременно не выступают в качестве работодателей или их представителей): военнослужащие при исполнении ими обязанностей военной службы; члены советов директоров (наблюдательных советов) организаций (за исключением лиц, заключивших с данной организацией трудовой договор); лица, работающие на основании договоров гражданско-правового характера, другие лица, если это установлено федеральным законом.

Проведение контрольно-надзорных мероприятий на режимных объектах требует установления специальных особенностей, которые в обязательном порядке учитываются при проведении проверок.

Цель установления специального режима, а также специфика проведения контрольно-надзорных мероприятий на режимных объектах – обеспечение безопасности жизнедеятельности охраняемого объекта.