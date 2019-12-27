РИАМО - 27 дек. За текущий год в Московской области оцифровали 72 государственные услуги, наиболее популярными являются вопросы молочной кухни и обслуживание транспортных карт «Стрелка», говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Министерство завершило ревизию госуслуг, оказываемых в регионе. Главными критериями оценки выступили возможность предоставления по экстерриториальному принципу и в удобное время, максимальное сокращение временных издержек в процессе подачи документов и отсутствие личного участия заявителя.

«По итогам проверки оптимизированы 72 государственные и муниципальные услуги, 27 новых госуслуг переведены в электронный вид», - говорится в сообщении.

Сводный перечень услуг и функций Московской области был утвержден 2012 году. Он включает в себя порядка 400 госуслуг, из которых 168 оказываются в электронном виде.

Жители Подмосковья могут получать необходимые госуслуги через сайт из дома, а также в режиме онлайн отслеживать ход рассмотрения обращения.

На сегодняшний день порталом госуслуг региона пользуются 4,6 миллиона человек. Еженедельно к работе с сервисом присоединяются 60 тысяч новых пользователей.

Самыми популярными услугами по количеству обращений являются вопросы молочной кухни, обслуживание единых транспортных карт «Стрелка», информирование о вакансиях на региональном рынке труда, запись в организации допобразования и организации, осуществляющие спортивную подготовку.

Московская область продолжает оставаться лидером в части предоставления госуслуг в цифровом формате. В 2018 году по этому показателю регион занял первое место в России. В этом году Подмосковье стало первым субъектом, который перевел четыре услуги по установлению тарифов (ТКО, вода, тепло, электричество) полностью в электронный вид.