РИАМО - 27 дек. Погодные модули, динамические табло и обновленную систему аудиоинформирования установили в рамках благоустройства на станции Битца второго Московского центрального диаметра, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

«Для удобства пассажиров на станции установили четыре погодных модуля. Они окрашены в цвет фуксии – основной цвет МЦД-2. Погодные модули защищают пассажиров от дождя, снега и ветра», – говорится в сообщении.

На станции смонтировали два динамических табло, которые помогают определять прибытие ближайшего поезда. Планируется также установка четырех стоек SOS. Дополнительно на станции полностью обновили систему аудиооповещений.

Установка погодных модулей подходит к концу на станциях Лобня и Беговая, которые входят в МЦД-1.

Движение по первым двум маршрутам МЦД Белорусско-Савеловский (Одинцово – Лобня) и Курско-Рижский (Нахабино – Подольск) началось 21 ноября. Оно осуществляется в тактовом режиме с 05:00 до 01:00 без перерыва на технологические окна. С момента запуска со станции Битца отправились около 37,1 тысячи пассажиров.

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