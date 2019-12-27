РИАМО - 27 дек. Столичные полицейские задержали 23-летнего приезжего, подозреваемого в сбыте наркотиков, в его квартире обнаружили несколько килограммов героина, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

Молодой человек получал крупные партии наркотических веществ, разбавлял их, фасовал и делал закладки. Злоумышленника задержали около одного из домов на Зеленоградской улице. При нем обнаружили полимерный сверток со 150 граммами героина.

«При обыске квартиры, где подозреваемый жил, оперативники нашли около 2,5 килограмма героина, а также электронные весы, кофемолку и упаковочный материал. Всего изъято 2,65 килограмма героина», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.