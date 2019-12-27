РИАМО (ПОДОЛЬСК) − 27 дек. В подмосковный Подольск в пятницу приезжал главный Дед Мороз страны из Великого Устюга, на представление с его участием у новогодней елки возле ДК «Октябрь» собралось более 2 тысяч человек, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник администрации горокруга.

Дед Мороз сначала посетил детский клуб «Дракоша» в загородном клубе «Айвенго», где прочитал письма и подарил подарки 25 детям из семей в трудной жизненной ситуации. Затем направился на площадь генерала Еремеева перед ДК «Октябрь», где с 14:30 прошла большая программа на улице у елки. Дед Мороз с Иванушками пел вместе с детьми новогодние песни и танцевал, а также поздравил всех с наступающим Новым годом.

«На представление с главным Дедом Морозом страны из Великого Устюга собралось более 2 тысяч человек, больше половины из них − дети. После веселого представления Дед Мороз сфотографировался со всеми желающими. Его помощники собрали письма детей с пожеланиями. Символично, что после его приезда в Подольске пошел снег, который все так ждали», − сказал сотрудник.

По словам Деда Мороза, Подольск стал 27 городом, который он посетил во время своего путешествия накануне Нового года, а в завершение он направится в Москву.

«Сегодня в Подольске во время моего приезда пошел снег, и это хороший знак, потому что мое путешествие завершается, скоро Новый год, и у всех должно быть праздничное настроение. Во всех городах Подмосковья его очень ждали, и наконец мечты сбылись», − сказал Дед Мороз.

Он добавил, что очень важно в любом возрасте верить в чудеса и помогать ближним, тогда Новый год обязательно принесет только радость и счастье.

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