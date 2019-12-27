РИАМО - 27 дек. В вечерний час пик в пятницу на улицах и магистралях Москвы образовались восьмибалльные пробки, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Заторы зафиксированы на северо-западе и юго-востоке МКАД, а также на Северо-Западной хорде, Третьем транспортном кольце и Садовом кольце.

Сильно загружены центральные улицы Москвы. Пробки есть на Бульварном кольце, улицах Тверской, Петровке, Знаменке, Якиманке, в Театральном проезде, на Новой площади, Раушской, Софийской, Москворецкой, Кремлевской набережных и других.

К 19:00 загруженность столичных дорог снизится до семи баллов. В 20:00 прогнозируется шесть баллов, в 21:00 – четыре балла. А свободными улицы города станут к 22:00.