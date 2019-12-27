РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) − 27 дек. Порядка 110 тысяч жителей подмосковных Люберец приняли участие в окружных спортивных мероприятиях в текущем году, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В пятницу во Дворце спорта «Триумф» подвели итоги спортивного сезона и наградили лучших тренеров, спортсменов, руководителей федераций, отличников ГТО городского округа Люберцы.

«Более 550 мероприятий в год, 70 культивируемых видов спорта, из которых 19 − олимпийские, порядка 110 тысяч вовлеченных в спорт люберчан. Из года в год городской округ подтверждает звание одного из самых спортивных в Подмосковье! В первую очередь, благодаря высоким результатам наших спортсменов. От всей души благодарен всем за упорство, самоотдачу, любовь к своему делу! Мы будет и дальше развивать и поддерживать спорт, реконструировать стадионы, открывать новые объекты», − сказал Ружицкий.

Он добавил, что в Люберцах функционирует четыре муниципальные спортивные школы − Комплексная спортивная школа олимпийского резерва, спортшкола по баскетболу «Спартак», детско-юношеская спортшкола, спортивная школа по футболу «Звезда». В них обучаются более 3,5 тысячи человек.

«Традиционно воспитанники люберецких спортшкол показывают высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях и входят в состав сборных команд Московской области и России», − отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что в городском округе активно развивается массовый спорт, проходят тематические мероприятия − «День зимних и летних видов спорта», «День массового футбола», реализуется программа «Спорт в каждый двор». На Малаховском озере работает клуб закаливания и зимнего плавания «Джентльмены удачи», а в парке «Наташинские пруды» проходят еженедельные забеги для всех желающих.

Для жителей старшего поколения действует губернаторская программа «Активное долголетие». Уже более 1,2 тысячи человек занимаются северной ходьбой, йогой, плаванием, гимнастикой, дартсом и настольным теннисом.