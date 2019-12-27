РИАМО - 27 дек. Сотрудники Росздравнадзора арестовали мобильный рентгенограф, который принадлежит ООО «Санмедвосток» и оказывал нелегальные услуги в центре столицы, говорится в сообщении пресс-службы территориального отдела Росздравнадзора по Москве и Московской области.

В фургоне регулярно проводились рентгенологические исследования – флюорографию незаконно делали более чем 70 пациентам в день. Мобильный комплекс не зарегистрирован на территории РФ, лицензия на оказание услуг у него отсутствует.

«Сотрудниками территориального органа наложен арест на фургон с рентгенографом внутри. Составлен протокол об административном нарушении по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)», – говорится в сообщении.

Территориальный орган призвал медицинские организации соблюдать российское законодательство в сфере охраны здоровья граждан.

«Опасность данного рентген-фургона заключается в первую очередь в том, что результаты исследования могут быть неточными – можно пропустить туберкулез или онкологию. Флюорографию в фургоне в основном делали в рамках диспансеризации – пациенты получали справку об отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению на работу или учебу», – уточнила помощник руководителя ТО Росздравнадзора по Москве и Московской области Елена Баландина.