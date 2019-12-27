РИАМО - 27 дек. Начало гражданской панихиды по художественному руководителю столичного театра «Современник» Галине Волчек перенесли с 11 часов на 9 часов, сообщается на сайте театра.

«В 9 утра 29 декабря двери театра откроются для всех желающих проститься с Галиной Волчек. Гражданская панихида закончится в 12:30. Похороны на Новодевичьем кладбище в 14:00», - говорится в сообщении.

В связи с прощанием с худруком «Современника» с 7 часов до 14 часов 29 декабря Чистопрудный бульвар перекроют со стороны театра.

Волчек скончалась 26 декабря после болезни, ей было 86 лет. Она была одним из создателей театра «Современник» и возглавляла его с 1972 года.

«Современник» осиротел: чем запомнилась режиссер Галина Волчек>>