РИАМО - 27 дек. Московская и Тульская области выбраны пилотными регионами проекта «Гастрономическая карта России», в них будут разрабатывать туристские продукты на основе усадебной гастрономии, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Подмосковья.

Представители комитета по туризму региона, подмосковных усадеб Мураново и Шахматово приняли участие в работе стратегической сессии «Гастрономия и усадьбы. Как объединить достояние регионов для процветания территории и удовольствия туристов».

«На сессии обсуждалось направление развития гастрономического туризма в России. По ее итогам Московская и Тульская область были выбраны пилотными регионами для запуска федерального проекта «Гастрономическая карта России». В рамках проекта предполагается восстанавливать гастрономические традиции российских усадеб, продвигать их на российскую и иностранную публику», – говорится в сообщении.

Цель мероприятия – выработка решений по созданию и развитию туристских продуктов России на основе усадебной гастрономии, продвижение культурно-гастрономических туров на российскую и иностранную аудиторию. На нем обсудили гастрономические традиции и опыт музеев-усадеб в их возрождении, развитие гастрономического туризма как способ повышения инвестиционной привлекательности усадеб, вопросы масштабирования «Гастрономической карты России» и формирования новых ярких туристских маршрутов.

Также комитет по туризму Московской области наградили дипломом руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризма) Зарины Догузовой за активное участие в презентации гастрономических брендов регионов России в рамках 23-й Генеральной ассамблее Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), которая прошла в Санкт-Петербурге.

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