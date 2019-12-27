РИАМО - 27 дек. В гимназии №1 Воскресенска подвели итоги образовательного проекта «УРАЛХИМиЯ», организованного АО «Воскресенские минеральные удобрения», победителей наградили призами и подарками, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Участниками проекта стали несколько сотен учащихся из 23 образовательных учреждений городского округа Воскресенск.

«Трехмесячный интеллектуальный марафон включал в себя несколько этапов. Первым из них стал увлекательный химический квест, для успешного прохождения которого учащимся необходимо было продемонстрировать не только смекалку, сообразительность и находчивость, но и знание химии», - уточняется в сообщении.

На втором этапе конкурсанты «превратились» в знатоков интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», отвечая на сложные вопросы о химическом производстве и истории Воскресенска.

Третий этап был посвящен творчеству. Участники готовили красочные видеопрезентации, сочиняли стихотворения и писали очерки, главными героями которых становились их близкие, работающие на химкомбинате.

Также в рамках научно-практического этапа школьники на протяжении нескольких месяцев проводили исследования, посвященные вопросу влияния минеральных удобрений на рост и развитие культурных растений с коротким вегетационным периодом, выясняли экологические последствия нерационального использования агрохимикатов.

По итогам каждого этапа судьи определяли победителей и призеров, которых награждали ценными призами и памятными подарками.

После подсчета всех результатов лучшей была признана команда гимназии №1. Это образовательное учреждение и стало обладателем главного приза - передвижной лаборатории. Второе место завоевали юные химики лицея №22, бронза у учеников лицея №23.

Приз победителям вручили представители химкомбината, члены городского законодательного собрания Александр Иванов и Серафима Морозова. Яркой финальной точкой праздника стало научно-познавательное представление от профессора Тик-Така и зажигательное шоу неоновых мыльных пузырей.

«Конкурс «УРАЛХИМиЯ» помог ребятам стать полноценными участниками жизни своего родного города, в которой большая химия играет далеко не последнюю роль. Воскресенский химкомбинат - одно из крупнейших химических предприятий в Европе, деятельность которого оказывает значительное влияние на экономику Воскресенска и подмосковного региона в целом», - отмечает начальник цеха аммофоса №2 Александр Иванов.

Он уточнил, что данный конкурс помог школьникам узнать больше о том, чем живет и как работает химическое предприятие, разбудил в них интерес к новостям завода в жизни города, к истории Воскресенска.