РИАМО - 27 дек. В Подмосковье завершилась акция «Стань Дедом Морозом!», которая проходила с 17 по 26 декабря, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Свыше 400 детей из детских домов региона получат подарки, которые загадывали. Сейчас все подарки едут в детские дома и в новогоднюю ночь будут ждать ребят под елкой», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Как напомнила министр, акция продлилась с 17 по 26 декабря, а старт ей дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Спасибо всем участникам, именно благодаря вашему неравнодушию ребята смогут найти в новогоднюю ночь под елкой подарок, о котором мечтали. Вдвойне приятно, что с каждым годом желающих стать для детей Дедом Морозом все больше и больше. Эта добрая предновогодняя традиция, которую мы с удовольствием будем продолжать», – отметила Каклюгина.

Фотографии о получении ребенком подарка будут опубликованы на сайте детского дома в рубрике «Спасибо за подарок» в январе.