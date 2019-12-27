РИАМО - 27 дек. Специалисты Росконтроля исследовали российские игристые вина популярных брендов, и выявили лучшие из них, сообщает Федеральное агентство новостей.

Исследовались продукты марок «Новый Светъ», «Абрау-Дюрсо», «Левъ Голицынъ», «Российское» и «Дербентское». Специалисты не нашли серьезных нарушений требований безопасности в данных напитках.

«Российское» изготавливается путем вторичного брожения. Это не предусмотрено классической технологией изготовления игристых вин. Изготовленные таким способом вина не относятся к игристым, а считаются газированными, шипучими или искристыми», – отмечается в материале.

По итогам исследования к покупке рекомендованы игристые вина «Новый Светъ», «Абрау-Дюрсо» и «Дербентское».

Продукт бренда «Левъ Голицынъ» попал в список товаров с замечания из-за возможной примеси невиноградного спирта. «Российское» поместили в черный список из-за нарушений.