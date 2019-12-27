РИАМО - 27 дек. С начала текущего года Госжилинспекция Московской области провела свыше 93 тысяч контрольно-надзорных мероприятий, выявила более 153 тысяч нарушений, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Госжилинспекция Подмосковья подвела предварительные итоги деятельности в текущем году (по состоянию на 25 декабря).

«Проведено более 93 тысяч мероприятий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю. В их числе более 37 тысяч внеплановых проверок, порядка 20 тысяч из которых – это проверки исполнения ранее выданных предписаний», – сказала руководитель ведомства – главный государственный жилищный инспектор Подмосковья Ольга Федина.

По ее словам, инспекторы с начала года провели свыше 56 тысяч профилактических осмотров. Всего было обследовано более 155 тысяч многоквартирных домов. При этом многие проверялись не один раз.

Инспекторы выявили свыше 153 тысяч нарушений. Больше всего (129 тысяч) связаны с несоблюдением правил и норм технической эксплуатации жилфонда, затем идут нарушения правил технической эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО) (свыше 8,5 тысяч).

В этом году ведомство выявило порядка 6 тысяч нарушений при расчете платы за коммунальные услуги и порядка 4,5 тысяч случаев некачественного предоставления данных услуг. Также требования о раскрытии информации нарушались около 3,5 тысяч раз, а правила управления многоквартирными домами – более 1,7 тысячи.

В регионе инспекторы выявили более 500 случаев несоблюдения собственниками правил пользования жилыми помещениями. В основном они касались самовольных перепланировок и переустройств, использования квартир не по назначению.

По результатам проверок и осмотров выдано свыше 19 тысяч предписаний на устранение нарушений, более 16 тысяч уже исполнено. Кроме того, вынесено свыше 15 тысяч постановлений об административной ответственности.

Нарушители жилищного законодательства пополнили региональный бюджет более чем на 288 миллионов рублей.